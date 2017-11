Prefeito proíbe concretagem nos dias de maior movimento da temporada

Através de decreto, o prefeito Fabrício Oliveira estabeleceu regras temporárias para prevenir problemas no trânsito com a circulação de caminhões da construção civil na região central de Balneário Camboriú.

As normas valem para os dias de maior movimento da alta temporada: entre 20 de dezembro e 8 de janeiro de 2018. O período coincide com as férias coletivas da construção civil na cidade.

O decreto “estabelece normas temporárias, com a proibição de operações de concretagem para construção civil, através da circulação de caminhões de concretagem, concretagem bomba, e a colocação (permanência) de caçambas coletoras de resíduos sólidos nas vias públicas, causando forte impacto, na fluidez do trânsito, em toda extensão da Zona Central de Tráfego””.

A Zona Central corresponde a toda área da Avenida Atlântica, esquina com a Rua Miguel Matte, segue por esta até a Avenida do Estado, contornando-a em direção ao Sul até a Terceira Avenida, segue por esta até a confluência com a Avenida Brasil, em direção à Barra Sul, com a Avenida Atlântica, segue por esta até a Rua Miguel Matte, concluindo o perímetro traçado, na forma de polígono.

O decreto informa que os que descumprirem as normas estabelecidas “ficam sujeitos às penalidades legais cabíveis”.