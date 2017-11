42% dos contribuintes pagam menos de R$ 22 de IPTU por mês

Dados obtidos pelo Página 3 com a Secretaria da Fazenda de Balneário Camboriú confirmam que uma minoria de contribuintes arca com a maior parte da conta de IPTU na cidade.

A maioria paga pouco, valores mensais insuficientes para custear uma consulta médica num posto de saúde ou a hora-aula numa escola pública.

O IPTU é o principal tributo do município e sua base de cálculo, o valor dos imóveis (a chamada Planta de Valores), não sofre atualização geral desde 1989 o que levou a distorções que geraram injustiça fiscal.

São 50.833 imóveis que pagam até R$ 250,00 de IPTU por ano, portanto eles estão lançados na Planta como se valessem no máximo R$ 125.000,00.

É notório que praticamente não existem na cidade imóveis por até R$ 125 mil, mas mais de 50 mil deles estão lançados dessa forma.

Considerando os imóveis que pagam até R$ 500.00 de IPTU por ano (R$ 42 por mês) os que pagam menos representam 53% de todos os contribuintes do IPTU.

Em conjunto esse grupo de 63.400 contribuintes paga ao cofre público anualmente menos de R$ 20 milhões, portanto na prática a cidade é sustentada por quem tem seu imóvel avaliado corretamente, principalmente os moradores do Centro, Pioneiros e Taquaras.

Existe uma evidente incoerência num sistema tributário onde as pessoas gastam mais com seus telefones celulares do que para sustentar serviços públicos como saúde, educação e segurança.

É uma clara injustiça porque aqueles que têm seus imóveis registrados na prefeitura com valor mais próximo da realidade do mercado são penalizados.

Pagam por ano em R$ Quantidade de

contribuintes Receita em

R$ milhões* Até 250,00 50.833 13 De 250,01 a 500,00 12.601 6 De 501,00 a 1.000,00 20.638 21 De 1001,00 a 2.000,00 18.368 37 De 2001,00 a 5.000,00 12.874 65 + de 5.000,00 4.172 21 Total 119.486