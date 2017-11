Existe fraude em 43 pontos de milho e churros

O Página 3 apurou que 29 pontos de milho, churros, aluguel de cadeiras e guarda-sóis na praia central de Balneário Camboriú trocaram de dono, o que é proibido por lei.

Consultada, a assessoria da prefeitura conferiu seus registros e constatou que não são 29 e sim 43. Isso significa que a cada três pontos um está ilegal.

A assessoria da prefeitura enviou uma nota sobre o assunto que pode ser lida mais abaixo.

O desrespeito à lei consiste em negociar os pontos. Isso é proibido desde 1990, quando esse tipo de comércio foi regulamentado no governo Leonel Pavan.

Em 1994 nova lei reafirmou que a transferência de pontos só pode ocorrer por morte do titular ao cônjuge, filhos ou irmãos. Em 2014 uma terceira lei manteve a proibição de negociar os pontos.

O Página 3 comparou listas antigas de concessionários com a atual e identificou as fraudes.

Aparentemente essas pessoas renovavam anualmente a concessão outorgada pelo município através de declarações falsas.

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre promotoria e prefeitura prevê a continuidade dos pontos (sem licitação pública) até 2019 quando eles devem ser demolidos.

O promotor da moralidade pública, Jean Michel Forest, disse através da sua assessoria, que se confirmada a hipótese de fraude ele executará o TAC que prevê multa pessoal diária de R$ 1 mil ao prefeito.

O procurador-geral do município, José Galvani Alberton, disse ao Página 3 que essa era uma situação que se arrastava e a cidade precisava resolver, estabelecer um marco (o ano de 2019) para licitar essa ou outra forma de exploração comercial nas praias.

“Havia uma situação de fato toda embaralhada, não sabíamos para quem tinham sido outorgados aqueles pontos. A associação encaminhou a lista de quem explorava e assim foi feito. Conseguimos harmonizar minimamente durante alguém tempo”, resumiu.

Função social

Criados por Pavan com o objetivo de oferecer renda a famílias da cidade, os pontos de milho, churros e aluguel de cadeiras e guarda-sóis sofreram distorções.

A reportagem apurou situações onde as mesmas pessoas possuem diversos pontos de milho, além de quiosques.

A nota da prefeitura

Sobre questionamento de concessões Milhos e Churros

Após a formulação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre Ministério Público de Santa Catarina e a prefeitura, no dia 11 de agosto de 2017, a Associação dos Proprietários de Milhos e Churros apresentou documento que continha a desistência formal de 43 beneficiários de pontos de milhos e churros.

O documento indicou ainda que os locais listados, estavam sendo operados há mais décadas por outras pessoas, que não tinham a concessão formal. A Associação manifestou-se para regularizar esses casos.

Receberam a concessão, em caráter provisório, os 43 atuais ocupantes dos espaços, devidamente atestados pela associação.

A regularização se deu para atender a expedição legal de alvará, que deve ser concedido apenas para o explorador do espaço. E, também, para que o cadastro da prefeitura fosse atualizado, caso seja necessário responsabilizar o proprietário sobre algum fato ocorrido no local.

Todas as autorizações expedidas provisoriamente são válidas até a licitação dos locais que tem data limite para ocorrer até o dia 31 de maio de 2019. Ressalta-se que os 43 processos em questão, foram requeridos pela Associação dos Proprietários de Milhos e Churros.

O secretário da Fazenda, Wesley Galvão, salienta que a ação regulariza a situação e está de acordo com a legislação vigente e o TAC firmado com o Ministério Público, quanto a exploração do espaço até a data da licitação e permite ainda que o alvará de funcionamento do local, seja emitido de forma legal.

Por fim, todas as alterações de concessão foram feitas para ocupantes de fato do local, alguns alegando estar no ponto há décadas, por meio de representação da associação, não havendo nenhum novo indicado ou autorizado pelo prefeito, que não tivesse sido declarado pela associação como ocupante de fato do ponto.