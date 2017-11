Dagnoni reeleito no comando do Sincomércio

Quarta, 29/11/2017 16:54.

O empresário Hélio Dagnoni foi reeleito esta semana, por aclamação, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Balneário Camboriú e Camboriú (Sincomércio) para mais quatro anos (gestão 2018/2021).

Ele disse que ficou contente, porque a reeleição é uma aprovação do trabalho executado, mas já adiantou que o período no comando do sindicato poderá ser mais curto dessa vez, porque ano que vem tem eleições na Fecomércio.

“Vamos disputar um cargo na diretoria, abrindo um espaço para Balneário Camboriú que nunca fez parte da direção da entidade”, anunciou.

Decidido, ele disse que esta também será uma forma de abrir espaço para a vice-presidente eleita Rosemari Tomazoni ocupar o posto principal do Sincomércio.

Entidade representante da classe patronal do comércio de Balneário Camboriú e Camboriú, o Sincomércio tem como principal atribuição a defesa do setor e a formalização das convenções coletivas de trabalho e dos acordos para prorrogação e compensação da jornada de trabalho, junto ao Sindicato dos Empregados no Comércio.

Entre as ações realizadas na gestão de Hélio Dagnoni está a implantação do cartão MVCard, benefício empresarial oferecido aos funcionários das empresas associadas e que cria uma rede de colaboração do setor.

Dagnoni também enfatizou as negociações coletivas muito organizadas e uma série de conquistas importantes ao longo dos últimos anos.

“Aqui não há distinção entre pequenos e grandes empresários, todos são tratados igual e tudo que fazemos é pensando em Balneário Camboriú.

“O Centro de Eventos é um desses casos, a vinda dos transatlânticos é outro em que não medimos esforço e empenho, pensando no que isso representa para Balneário Camboriú. Em fevereiro virá uma comissão da Confederação Nacional do Comércio para discutir a possível realização da Convenção Nacional do Comércio em 2019 ou 2020 em Balneário Camboriú, serão sete mil pessoas”, disse Dagnoni.

Diretoria

Também fazem parte da nova diretoria os empresários Nelson Pereira (secretário); Sieghard Muller (tesoureiro) e os conselheiros Anésio Fenner, Luiz de Aquino e Marilete Bendini. Os suplentes do Conselho Fiscal são Silvio Marangon, Gilmar Daros, Alcides Meschke e Cintia Rux.