Black Friday terá três dias no Balneário Shopping

Quer antecipar as compras de Natal e aproveitar os descontos da Black Friday? Prepare-se! As lojas do Balneário Shopping irão ofertar descontos de até 70% nos dias 24, 25 e 26 de novembro, de sexta-feira a domingo. As operações do shopping têm previsão de ampliar as vendas em 10% em relação ao mesmo período ano anterior.



Em pesquisa divulgada pela Fecomércio/SC a variação será bastante positiva, com uma movimentação de R$ 160 milhões em vendas com relação à data do ano passado. O mercado brasileiro aderiu à Black Friday – data tradicional nos Estados Unidos – e os clientes já esperam pelas promoções.



Esta é uma oportunidade para comprar roupas, acessórios, calçados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e objetos para casa com preços bastante atrativos.

O horário de funcionamento no Balneário Shopping será diferenciado: na sexta, as lojas fecham à meia-noite; e no domingo poderão abrir às 11h.

Fonte: Primeira Via Comunicação Corporativa