Árvore dos Sonhos do Balneário Shopping vai presentear crianças neste Natal

O que você acha de ser Papai Noel de uma criança neste Natal? A ideia pode ser facilmente colocada em prática através da Árvore dos Sonhos, tradicional campanha do Balneário Shopping que ajudará a presentear cerca de 300 crianças atendidas por entidades assistenciais da região.



Para participar da ação, é muito simples: basta escolher entre os cartões espalhados em uma das quatro árvores distribuídas pelo shopping. A tag da campanha consta o primeiro nome, a idade e o número do calçado e da roupa da criança. Depois, é só escolher um presente com carinho e entregar o pacote com o cartão escolhido no concierge do Balneário Shopping, impreterivelmente, até o dia 8 de dezembro.



Neste Natal, crianças atendidas por seis instituições de Balneário Camboriú, Itajaí e Camboriú serão presenteadas pelo público do shopping: Ama Litoral, Amor pra Down, Lar Bom Pastor, Lar Fabiano de Cristo, Biblioteca Comunitária Bem Viver e Sal da Terra.



Papai Noel



O personagem mais adorado do Natal segue atendendo e tirando fotos com o público do Balneário Shopping até o dia 24 de dezembro.

O Papai Noel pode ser encontrado em seu trono, no Pavimento L1, em frente à Magic Games nos seguintes horários: segunda a sexta, das 15h às 22h; nos sábados, das 13h às 22h; aos domingos, das 14h às 21h; e na véspera de Natal, das 11h às 17h. Diariamente, o bom velhinho tem 1 hora de intervalo para descansar.



Segunda a sexta: 15h às 22h (intervalo das 18h às 19h)

Sábados: 13h às 22h (intervalo das 17h às 18h)

Domingo: 14h às 21h (intervalo das 17h às 18h)

Véspera de Natal: 11h às 17h (intervalo das 13h às 14h)

Fonte: Primeira Via Comunicação Corporativa