BC sedia encontro com jovens empreendedores de 19 países

Jovens empreendedores de 19 países participam de um grande intercâmbio associativista em Balneário Camboriú, durante o 23º Congresso Nacional de Jovens Empreendedores de 21 a 24 de novembro, no Hotel Sibara.

Promovido pela Federação Ibero-Americana de Jovens Empresários (FIJE), em parceria com a Confederação Nacional dos Jovens Empresários (CONAJE) e pelo braço jovem da Facisc, Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina (CEJESC), o Congresso Nacional de Jovens Empreendedores irá ampliar o conhecimento sobre estratégias, negócios e experiências praticadas em outros países, promover networking, fortalecer a representatividade e apresentar as potencialidades brasileiras.

“Esse congresso tem por objetivo a integração dos jovens lideres internacionais, apresentação das ações realizadas pela gestão atual da FIJE e a eleição de uma nova diretoria da Federação Ibero-Americana de Jovens empresários. Hoje ela representa 23 países da Ibero-América em sua base, temos em média 150 mil jovens empresários envolvidos com a entidade, isso possibilita um amplo relacionamento internacional e conhecimento de políticas que possam ajudar o desenvolvimento do empreendedorismo tanto no Brasil quanto nesses 23 países”, destaca Michel Becker, coordenador Internacional da CONAJE.

De acordo com o coordenador, o 8º FIJE, que seria realizado no México, foi cancelado depois do terremoto que atingiu o país. Assim, o evento foi integrado ao Congresso da Conaje, que traz ainda uma extensa programação.

“A FIJE foi considerada pela ONU a 3ª melhor entidade na representação do Jovem empresário Mundial e o último congresso ocorreu em Guaiaquil, no Equador, em 2016. Então, estamos todos com grande expectativa e felizes por sediar esse encontro”.

A FIJE trará jovens de países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Espanha e Portugal.

Toda a programação e informações, podem ser encontradas no site: www.23conaje.com.br.