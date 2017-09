Barra terá evento de food trucks durante todo o feriado

A Praça do Pescador vai sediar de quinta (7) a domingo (10) a primeira edição do Food Truck Caravan Picnic Brazil, um evento que vai levar comida de rua para diversas cidades. Haverá praça de alimentação, chope, música ao vivo e exposições.



No dia 7, o atendimento começa às 14h. No dia 8, 9 e 10 funcionará das 10h às 22h.



Haverá opções para agradar diversos paladares, de hamburguer a comida mexicana, além de doces como sorvete, picolés especiais e churros gourmet. Entre os trucks confirmados estão Coronel Ham e Na Brasa Grill.



Também estão previstas apresentações culturais como terno de reis, danças, roda de samba, voz e violão e encerramento com show de Marzio Lenzi na noite de domingo.

O evento tem apoio da FCBC, Sectur BC, CDL ,Acibalc e Hall Buss Events.

Confira a programação aqui.