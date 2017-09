Cerveja artesanal, food trucks e música autoral. Esta é a combinação que vai movimentar Itajaí nesta sexta (8) e sábado (9), durante a 5ª edição do Festival Rock’n Beer.

Este ano o evento volta ao salão menor do Centreventos, onde foram realizadas as duas primeiras edições. “A gente espera manter a mesma pegada de edições de anos anteriores, com uma média de 3 mil pessoas”, contou um dos organizadores, Anderson Davi.

Beer

Serão 10 espaços de cervejarias e empórios. Com foco nas cervejarias da região, participam desta edição: Itajahy, Stannis, Green Coast, Mad Dwarf, Kiezen, Handwerk, PrimerOh e Schornstein, além dos empórios Beer House e Lupuloza.

Elas vão reunir mais de 60 opções de cervejas artesanais, com várias premiadas em concurso nacionais e internacionais.

Gastronomia

A área gastronômica terá food trucks como Burguer Farm, Espetos Premium e Estação Gourmet.

Rock

A música autoral foi desde o início do Festival uma das bandeiras levantadas pelos organizadores.

"É nossa marca registrada há mais de dez anos, desde os festivais do Válvula Rock, depois passando ao Rock 'n Beer, que chega na sua quinta edição, sempre trazendo boas novidades do cenário alternativo nacional, com as bandas locais, um dos poucos palcos abertos na região ao som autoral das bandas locais também", destacou o sócio Flávio Roberto Oliveira.

Este ano o palco do Rock’n Beer vai mesclar a prata da casa com shows nacionais.

Foto: Murilo Amancio

A banda Far From Alaska, do Rio Grande do Norte, retorna ao evento, desta vez para lançar o segundo e poderoso disco, Unlikely, que acaba de sair do forno. A FFA é considerada uma das principais bandas da nova safra do rock brasileiro.

"No sábado sempre o publico é maior, mas esse ano, em função do show do Far From Alaska, a procura por sexta está muito grande", contou Anderson.



Também na sexta sobem ao palco os mineiros do Muñoz, e as bandas catarinenses Napkin, Hot Rats e Supernova Jam.

No sábado, a banda Terra Celta, de Londrina, é garantia de que o Rock´n Beer vai acabar com grande animação. Acostumado a participar de grandes festivais dentro e fora do país, incluindo o Rock in Rio, o Terra Celta mistura folk e música celta em shows marcados pela interatividade com o público.

Se apresentam ainda os artistas locais Nelsons Trap, Marzio Lenzi, Grr´over, Elevador e Oros Boros.

Serviço:

Local: Centreventos Itajaí (Parque da Marejda), na Beira Rio.

Horários:

Sexta-feira – 08/09 – Das 19h às 02h

Sábado – 09/09 – Das 18h às 03h

Ingressos antecipados podem ser adquiridos neste site ou nos pontos de venda. Veja todas as informações aqui.