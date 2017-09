A 2ª edição do Festival Degusta-me vai movimentar o mês de setembro no Acqualina Bistrô, anexo ao Infinity Blue.

A sequência será de 10 sabores: Risoto de camarão com crocante de bacon; Risoto de Milanês (presunto de Parma, ervilhas e cogumelos); Risoto de cordeiro assado em baixa temperatura; Risoto de queijo gorgonzola com morango e amêndoas tostadas; Risoto de confit de pato com gomos de laranja; Risoto caprese (tomate seco, mussarela de bufala e manjericão); Risoto de funghi com mini medalhão de filé grelhado; Risoto de polvo com tomates cerejas ao forno; Risoto de bacalhau com brócolis grelhado; Risoto de linguiça Blumenau; Risoto de acachofras com queijo Brie e castanha do Pará.

Para o diretor geral do resort, Alberto Cestrone, a 1ª edição foi um sucesso, e a segunda promete ser ainda melhor. “Queremos que os nossos hóspedes e o público em geral vivam uma experiência gastronômica inesquecível, além de claro, oferecer o melhor atendimento que eles merecem”, comenta.

A sequência será servida será das 19h às 23h, diariamente, com sobremesa, por R$ 53,90.

Acqualina Bistrô

Anexo ao Infinity Blue, o Acqualina é um ambiente fino, privativo e aconchegante, que oferece especialidades da gastronomia nacional e internacional, além de várias bebidas e drinques preparados por profissionais experientes, ideal para happy hours ou jantares entre amigos, executivos ou casais.

O visitante tem à disposição um cardápio variado com petiscos, carnes, frutos do mar, massas, risotos, acompanhamentos, além de sobremesas finas e criativas. Entre as bebidas, há uma variedade de rótulos de espumantes, vinhos e destilados.

Serviço:

Acqualina Bistrô – lnfinity Blue Resort & Spa

Aberto diariamente das 19h até 23h

Endereço: Av. Rui Barbosa (Estrada da Rainha), 1000 – Balneário Camboriú/SC

Telefone: (47) 3261.0300

Site: www.infinityblue.com.br