Cinco peças serão apresentadas nos dois últimos dias da Mostra de Teatro do Projeto Oficinas, nesta quinta (10) e sexta-feira (11), no Teatro Bruno Nitz.

As apresentações começaram na segunda-feira. Na terça e na quarta aconteceu a Mostra de Música, com 28 apresentações levando quase duas centenas de alunos ao palco. O público prestigiou, lotando o teatro desde segunda-feira. Todas as apresentações são gratuitas.

A Mostra de Teatro que começou segunda, segue nesta quinta (9) e sexta-feira (10). A ‘Turma da Mônica no Sítio do Pica Pau Amarelo’ é o programa desta manhã.

As outras cinco apresentações são:

Dia 9 - 19h às 20h - ‘Um Novo Mundo chamado Brasil’;

Dia 10- 10h às 11h - ‘Através do espelho e o que Alice encontrou lá’;

Dia 10- 15h às 16h - ‘Origem’;

Dia 10- 19h30 às 20h30 - ‘Sonho de uma Noite de Verão’.

Mostra de Música

Nos dois dias da Mostra de Música as crianças tocaram e cantaram Chico Buarque, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Titãs, J.Quest, Legião Urbana, Pixinguinha até clássicos como Beethoven e Mozart.

O espetáculo é resultado do que as crianças e adolescentes aprenderam nas oficinas de violão, guitarra, teclado, flauta doce, percussão, coral, violino e canto. As oficinas acontecem no contraturno escolar.

A coordenadora do Projeto Oficinas Thalita David disse que este ano está sendo ‘sensacional’, porque o público está prestigiando e os espetáculos foram preparados durante o ano inteiro.

“A presença do público, principalmente familiares, algumas escolas estão trazendo os alunos pra assistirem os espetáculos, tudo isto está sendo uma experiência bem única pra eles, já que alguns nunca tiveram a oportunidade de pisar num teatro”, colocou, ressaltando que é também uma oportunidade de atrair a comunidade para o teatro.

Informações: Projeto Oficinas

(47) 3264 -7154

Fotos: