Jantar à Italiana chega à sua 53ª edição

Mais um tradicional Jantar à Italiana será realizado na igreja luterana Martin Luther, nesta sexta-feira, dia 10 de novembro. Este será o 53º e o diferencial é que ele é todo preparado por homens. Eles fazem parte da Legião Evangélica Luterana, grupo de homens que se reúne mensalmente e realiza diversas atividades, uma delas é organizar o jantar.

O cardápio é sempre igual: um bufê com massas (spaghetti e nhoque), polenta (frita e assada), salada, frango (feito na churrasqueira), picadinho de carne com molho. Divididos em grupos, eles vão às compras, preparam os temperos na véspera, cozinham, servem e recolhem, serviço completo. Para o jantar, as mulheres fazem somente as sobremesas.

O cartão custa R$ 35. O jantar será servido entre 19h30 e 22h30 no salão da igreja.

Fica na Rua Indonésia, 220. na subida do Cristo Luz.

Mais informações: 3367-8065.

Cucas

A partir das 14h, tem Feira das Cucas e Pães Caseiros. Tudo feito pelas integrantes das OASES, que começam as atividades às 6h da manhã. São vários sabores de cucas (abacaxi, nata, amendoim, crocante, queijinho, chocolate etc).