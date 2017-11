Habbitat comunica nova data de abertura

O clube Habbitat, em construção na Praia Brava, comunicou que a abertura ficará para dezembro. A inauguração havia sido anunciada para a próxima semana.

Os interessados que já haviam adquirido os ingressos, podem solicitar a transferência para as novas datas de inauguração ou requerer o ressarcimento através do (47) 3268-6767.

"Pelas alterações dos efeitos do tempo e a proposta para um novo olhar, mais sutil, que preza pela experiência da promessa de que seja única a compreensão do conceito-chave all day living, comunicamos que o Grand Opening será transferido para o mês de dezembro, com a programação ainda a ser desdobrada nas redes sociais", informou a casa em nota enigmática.

E continua. "O grupo Habbitat se desculpa pela ilusão do mês proposto e de maneira apaixonada se projeta para o Grand Opening que irá efervescer os sentidos, assim como a estação mais vibrante do ano. Nos vemos em breve neste fenômeno que está recebendo os seus retoques finais na habitada Praia Brava".

Acompanha as novidades pelo Instagram no clube.