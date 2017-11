Gatinhos serão a estrela da Feirinha de Adoção deste sábado

Primeira Via Comunicação Corporativa

Eles são fofinhos, charmosos e de comportamento independente. Os gatos ganham uma edição especial da Feirinha da Viva Bicho neste sábado, das 11h às 16h, no Balneário Shopping. Devido ao grande número de animais abandonados nas últimas semanas, voluntários da ONG estarão no estacionamento coberto do shopping para oferecê-los a famílias dispostas a dar muito amor e carinho.



Para adotar filhotes ou animais adultos, é muito simples: basta levar um documento e comprovante de renda e apresentar aos voluntários da ONG. O mais importante é a pessoa estar ciente da adoção responsável. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da ONG Viva Bicho pode acessar o site www.vivabicho.org



AGENDA

Feirinha de Adoção da Viva Bicho – especial de gatinhos

Local: Balneário Shopping, Área Azul do estacionamento coberto

Data: 11 de novembro (sábado)

Horário: 11h às 16h