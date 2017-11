Yachthouse recebe atração radical na próxima semana

Por Agência A

A próxima semana promete muita adrenalina na Barra Sul, em Balneário Camboriú, e o público é convidado a prestigiar. Pela primeira vez um evento de Base Jump oficial será realizado no sul do Brasil e o local escolhido para os saltos foi o Yachthouse Residence, empreendimento da Construtora Pasqualotto & GT, que está sendo erguido na cidade, e quando concluído, em 2020, se tornará o maior empreendimento residencial da América Latina, com 81 andares e mais de 280 metros de altura.

Segundo Marcelo Benthien, idealizador do evento o objetivo inicial é apresentar ao público o Base Jump, esporte praticado no mundo todo e bastante popular em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que se tornou a capital mundial de esportes radicais como esse, graças à altura de seus empreendimentos.

“Balneário Camboriú desponta no cenário nacional como uma cidade verticalizada e a altura do seus prédios, aliada a proximidade com a orla da praia coloca o município como cenário perfeito para esta prática esportiva”, avalia Marcelo, que torce para que a cidade se torne, em breve, a Capital Nacional e Latino Americana do Base Jump.

Em parceria com o colega de paraquedismo, e aprendiz no Base Jump, Sandro Marcos da Silva, a dupla, com mais de 1500 saltos na carreira cada um criou o projeto Base Jump BC, o qual esperam que futuramente se torne uma Entidade Sem Fins Lucrativos, visando a divulgação do esporte na região.

Na prática o Base Jump é uma modalidade na qual o base-jumper salta de penhascos, prédios, antenas, ou pontes. Daí o nome, em inglês (B.A.S.E), ou "Building Antenna Span & Earth", que em português quer dizer, "Prédio, Antena, Ponte e Terra”. Neste tipo de atividade, o base-jumper faz o uso de um paraquedas apropriado para aberturas a baixas altitudes, que é acionado durante o salto.

Marcelo explica que a ideia nasceu há uns três anos e veio se desenvolvendo até encontrarem as condições ideais de pôr a aventura em prática. Em contato com o empresário Alcino Pasqualotto, finalmente o evento ganhou forma e desde então o objetivo foi conseguir as liberações necessária para a prática dos saltos.

Através do apoio dos vereadores Piruka e Bola o evento ganhou o aval da Prefeitura Municipal, Secretaria de Turismo, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, o que torna a ação 100% autorizada e legalizada, dentro das normas de segurança.

Marcelo Benthien é paraquedista desde 1999 e pratica o Base Jump desde 2008. O atleta afirma que Balneário Camboriú tem as características ideais para sediar eventos como esse, dado ao fato de possuir muitos prédios com mais de 30 andares.

Neste primeiro momento a ideia é apresentar ao público e aos empresários o que é o Base Jump e como ele funciona. Posteriormente o objetivo é organizar competições, envolvendo mais atletas e atraindo o público de outras cidades para prestigiar os saltos.

No evento da próxima semana, marcado para acontecer entre os dias 15 a 19 (quarta a domingo) participarão entre 08 e 10 atletas, de diferentes estados brasileiros, todos com experiência no esporte.

O horário do evento está marcado inicialmente para acontecer entre 8h e 11h da manhã, mas, conforme explica Marcelo, em eventos a céu aberto é importante salientar que as condições climáticas determinam se o evento pode acontecer, ou não.

“Esperamos saltar preferencialmente no sábado e domingo, quando a cidade recebe um público maior, mas se o tempo colaborar, os atletas saltarão já na quarta-feira, feriado. Os saltos acontecerão em baterias, que duram entre 20 e 30 minutos cada, podendo, de acordo com o clima, acontecerem de duas a três vezes ao dia”, explica o basejumper.

Os pousos acontecerão na praia, na direção do Yachthouse, local de onde o público poderá conferir os saltos e recepcionar os basejumpers. De lá os atletas seguem pra Academia Wave Barra Sul, onde irã dobrar os paraquedas e se preparar para os próximos saltos. Atualemente o empreendimento se encontra no 52º andar (Torre 01) e 51º (Torre 02). A aventura promete!

A ação conta com o patrocínio da Pasqualotto & GT empreendimentos, Academia Wave e Brava Sushi, que também participa da realização e cobertura do evento.