Nesse sábado, dia 4 de janeiro, O Rappa traz seu novo show a Balneário Camboriú, como parte da turnê de divulgação do trabalho mais recente da banda, o Acústico Oficina Francisco Brennand. A apresentação acontece no Music Park BC, a partir das 21h.

Durante o lançamento do novo DVD, o guitarrista Xandão declarou que neste projeto a banda apresenta uma sonoridade mais crua, como é típico do formato acústico, porém sem perder a identidade do som que é conhecido pelos fãs.

Os arranjos foram feitos com a utilização de instrumentos não usados normalmente pelo grupo, como guitarra de 12 cordas, clavinete, piano elétrico, escaleta e steel drums. O repertório privilegia músicas dos álbuns Nunca Tem Fim e Sete Vezes, mas não deixa de fora clássicos da banda, como Pescador de Ilusões. Em um segundo momento do show, O Rappa retorna ao palco com um som mais pesado, relembrando seus grandes hits.

Formado por Marcelo Falcão, Lauro Farias, Marcelo Lobato e Xandão, O Rappa é hoje uma das bandas mais representativas do cenário pop rock nacional, com influências de diversos ritmos, como rap, reggae e mpb, além de letras que abordam o cotidiano do povo brasileiro e sua luta por uma vida mais digna.

Rael

O responsável pela abertura da noite será o rapper paulistano Rael. O artista lançou seu primeiro single solo em 2010, chamado Trabalhador, despontando na cena hip-hop nacional. Um de seus principais trabalhos, chamado Ainda Bem Que eu Segui as Batidas do Meu Coração, foi produzida pela dupla americana Beatnick & K-Salaam, conhecida por produzir canções para a cantora Lauryn Hill.

No último ano, o rapper lançou o álbum Coisas do Meu Imaginário, incluindo o sucesso Minha Lei. Rael também já fez algumas participações na TV Globo, no programa Som Brasil e na série Antônia.

Ingressos antecipados estão à venda pelo site Blueticket e toda rede de lojas Multisom. Também é possível adquirir entradas na bilheteria do Music Park BC, até as 19h do dia do evento.

Serviço

Show: O Rappa + Rael

Local: Music Park Balneário Camboriú - Rua José Francisco Corrêa, Nº 908

Data: 04 de fevereiro de 2017

Abertura dos portões: 21h

Fonte: Alexandre Augusto Gonçalves – Grupo ALL