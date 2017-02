Receita de macarrão para os dias de Carnaval

Ingredientes:

1 embalagem de Espaguete (500g)

Sal à gosto



Molho de Brócolis:

4 colheres (sopa) de azeite

4 dentes de alho, picados

2 maços de brócolis, limpos e sem os talos

1 litro de leite

2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de queijo parmesão, ralado

sal, pimenta-do-reino e noz moscada à gosto



Recheio de Atum:

3 colheres (sopa) de azeite

1 cebola, picada

2 latas de atum sólido, sem óleo

100g de azeitonas pretas, picadas

sal e salsinha picada à gosto



Modo de preparo:

Passo 1 - Comece cozinhando o brócolis, escorra e reserve. Numa frigideira média, aqueça o azeite, refogue o alho, acrescente o brócolis, acerte o sal e deixe refogar por mais 2 minutos. Retire do fogo e separe alguns raminhos para decorar o prato e reserve o restante.



Passo 2 - Prepare o molho branco. Numa panela média, aqueça a manteiga ou margarina, acrescente a farinha de trigo e deixe dar uma douradinha. Junte o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Acerte o sal e tempere com a pimenta-do-reino e a noz moscada. Retire do fogo e reserve.



Passo 3 - Bata no liquidificador o molho branco, o brócolis cozido e o queijo parmesão e reserve.



Passo 4 - Prepare o recheio de atum. Numa frigideira média, aqueça o azeite, refogue a cebola, acrescente o atum e as azeitonas pretas. Acerte o sal e deixe refogar por 2 minutos, junte a salsinha e reserve.



Passo 5 - Numa panela grande ferva 5 litros de água com sal e cozinhe o espaguete. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando, até que a água volte a ferver. Deixe cozinhar por 9 minutos ou até que fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.



Passo 6 - Escorra a massa, junte o molho de brócolis, por cima acrescente o recheio de atum, decore com os raminhos de brócolis e sirva a seguir.



Rendimento:

5 porções



Receita enviada pela Isabela. Para mais informações sobre a Isabela, acesse www.isabela.com.br.