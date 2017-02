Todos os cinemas da região farão sessões especiais desta quarta (8) para quinta (9) para a pré-estreia de Cinquenta Tons Mais Escuros, o segundo filme da franquia Cinquenta Tons de Cinza.

No GNC Cinemas, do Balneário Shopping haverá quatro sessões na madrugada. A versão dublada poderá ser conferida em dois horários: 00h10 e 00h15. Aqueles que preferem assistir ao filme legendado poderão escolher entre a sessão da 00h01 e da 00h05, esta última com todo o conforto da sala VIP. Veja os detalhes.

Em Balneário, o cinema do Atlântico Shopping terá sessão às 00h01. Saiba mais aqui.

Em Itajaí, a exibição começa no primeiro minuto de quinta-feira. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do Arcoplex, no Piso L3. Informações aqui.

Sinopse:

Quando um Christian Grey ferido tenta seduzir uma Anastasia Steele cautelosa de volta a sua vida, ela demanda um novo arranjo antes de dar uma nova chance a ele. Conforme os dois começam a construir confiança e encontrar estabilidade, figuras sombrias do passado de Christian começam a assombrar o casal, determinadas a destruir suas esperanças de um futuro juntos.

Trailer