EuQueroJP3

A já tradicional Semana da Fotografia chega em 2017 com programação ampliada no Cine Itália, em Balneário Camboriú. Este ano a iPhoto Editora promove três congressos de 16 a 24 de março.

Nos dias 16 e 17 de março acontece o VideoMaker Conference, dedicado à produção de vídeos. Nos temas das palestras, assuntos variados como drones, lentes e movimentos de câmera, edição em um dia, criação de trailers e até marketing.

Nos dias 20, 21 e 22 de março será realizada a Semana da Fotografia com nomes como Marcia Charnizon, Americo Sperandio, Primo Tacca Neto e muitos outros.

Já nos dias 23 e 24 acontecem as palestras do Newborn Secrets, evento dedicado à fotografia dos recém-nascidos, filão que ganhou força nos últimos tempos.

Há possibilidade de inscrição em todas as conferências ou em apenas uma, ou duas, conforme interesse do participante. A iPhoto oferece descontos para grupos e facilidades de pagamento, como parcelamento em até 18 vezes em vários cartões de crédito.

Novamente o Página 3 é parceiro da iPhoto Editora e vai sortear uma credencial para um dos congressos. Ele é nominal e instranferível e não dá direito a acomodações, alimentação ou translado, apenas ao ingresso para um dos três congressos disponíveis.

O resultado será divulgado no início de março. Participe!