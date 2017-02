Sexta será de rock em clima de garagem no Didge

A banda Julieta Lins, que cresceu e apareceu no palco do Didge durante o concurso Garage Band, retorna ao pub australiano nesta sexta-feira (3) para um reencontro especial com muito rock and roll.



O quinteto começou a tocar junto no colegial há três anos. Julieta é formada pelos músicos Konrado Schmidt (baixo e vocal de apoio), Lucas Perez (vocal principal), André di Pietro (bateria), João Victor Stoppa (guitarra solo) e João Victor Nicodemus (vocal, guitarra base e teclado).



Konrado lembra que a conquista foi um divisor de águas para a banda, que em seguida começou a se profissionalizar, mas fez uma pausa em 2016.

“Foi a primeira vez que estávamos em um palco de verdade e passamos a considerar o Didge a nossa casa. O grande reencontro com o público será nesta sexta-feira e temos certeza que o show será incrível”, explica. No repertório da banda, o melhor do indie e classic rock, nacional e internacional.



O valor do couvert é de R$ 15. Informações e reservas pelo telefone (47) 3361-6414.

O Didge Steakhouse Pub fica na Rua 4.450, nº 143 – Barra Sul – Balneário Camboriú.