Bazar Itinerante com atrações para os pais no final de semana

A 22ª edição do Bazar Itinerante vai acontecer neste final de semana, com várias atrações e algumas novidades, no Passeio San Miguel. Serão 20 expositores para mostrar obras de arte, exposições artísticas, oficinas, música, moda, livros, discos, roupas e acessórios.

Para comemorar o Dia dos Pais os organizadores preparam duas atrações diferentes: a oficina ‘Vida Secreta dos Objetos’, com o projeto “Somos do Mar”, sábado e domingo às 15h que incentiva pais e filhos a consumirem conscientemente e a roda de conversa ‘Homem que é Homem’, no domingo, às 14h. Este último, liderado pelo psicólogo Fábio Veronesi e pelo ator Charles Augusto, propõe uma reflexão sobre como os homens se prejudicam quando deixam de expressar suas emoções para não ‘ferir’ a masculinidade.

As vagas são poucas, 15 pessoas em cada oficina, por isso, é preciso inscrever-se pelo e-mail projetosomosdomar@gmail.com (a primeira) ou pelo e-mail ospalia@gmail.com (a roda de conversa).

O Bazar será sábado e domingo, das 10h às 18h. Na avenida Brasil, 3.322. Entrada franca.