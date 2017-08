O comediante Fábio Rabin estreia seu espetáculo solo ‘Tô Viajando’ nesta sexta-feira (11), em Balneário Camboriú.

Este é o terceiro show de comédia stand up de Fábio Rabin.

Depois de ‘Sem Noção’ e ‘Queimando o Filme’, o novo show foca nas experiências que o stand up comedy proporcionou na carreira do comediante.

Após dez anos viajando pelo Brasil e realizando alguns shows internacionais, o humorista coleciona histórias e observações de um brasileiro viajante.

‘Tô Viajando’ traz de maneira cômica e bem humorada experiências e acontecimentos marcantes e inusitados na vida pessoal e profissional do comediante. Além, é claro, de análises divertidas sobre fatos atuais e cotidianos que farão com que o público embarque nesta louca viagem com ele.

Serviço

Show: ‘Tô Viajando’ com Fábio Rabin

Local: Centro de Convenções Hotel Sibara

Onde: Av. Brasil, 1500 - Centro

Horário: 21h

Data: 11 de agosto (sexta)

Classificação Indicativa: 12 anos

Duração: 70 minutos

Sábado (12), o espetáculo estará em Brusque.