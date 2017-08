A cantora Ana Carolina e a dupla do ‘Cabaré’, Leonardo e Eduardo se apresentam no Music Park BC nos dias 11 e 12, respectivamente.

Ana Carolina

Conhecida pela técnica impecável e potência da voz, Ana Carolina apresenta ‘Grandes Sucessos’, seu novo show, na sexta-feira (11). Acompanhada do percussionista Leonardo Reis e o DJ Mikael Mutti, a cantora traz um show com um conceito musical moderno e que se utiliza de programações, percussões eletrônicas e samplers.

Portões abrem às 20h.

Portões abrem às 20h.

Cabaré

O encontro ‘Cabaré’, que resultou da parceria de Leonardo e Eduardo Costa, será a atração de sábado (12).

Os sertanejos são colecionadores de sucesso em suas carreiras solo. Leonardo tem 33 anos de palco, mais de 20 milhões de álbuns vendidos (em dupla com o irmão Leandro) e 12 milhões nos últimos 18 anos, sozinho, com 17 álbuns e 4 DVD´s lançados. Eduardo tem 22 anos de carreira, 13 discos lançados e igualmente milhões de cópias vendidas.

Portões abrem às 21h.

Portões abrem às 21h.

Em mais uma super parceria o Página 3 e o Music Park BC vão sortear ingressos especiais para os eventos.

Ana Carolina

O Página 3 sorteará um par de ingressos para o show da Ana Carolina, no setor Prata. Como o setor é numerado, os ingressos deverão ser retirados pelo sorteado no Music Park até sexta-feira (11) ao meio-dia.

Preencha os dados para concorrer.

Cabaré



Para o show de Leonardo e Eduardo Costa, um leitor sortudo vai levar um par de ingressos para o Setor Área Vip Lateral. O nome estará na lista da bilheteria, no dia do evento.



Para concorrer a este sorteio preencha os dados no formulário.

O resultado dos dois sorteios será divulgado no Página 3 na quinta-feira (10).