Chef pâtissier Diego Lozano ministra workshop em Balneário Camboriú

O chef pâtissier Diego Lozano realiza no dia 30 de setembro um workshop em Balneário Camboriú. A oficina faz parte do projeto “Escola Itinerante" e terá escalas nas principais cidades e capitais brasileiras.

O local ainda não foi definido, mas os ingressos já podem ser adquiridos neste link.

Serão cerca de 10 horas de aula, onde Diego abordará a “Influência das redes sociais na confeitaria moderna”, demonstrará algumas das técnicas em confeitaria como receitas de petit four, entremets e torta de abóbora.

Diego Lozano é professor de confeitaria, já recebeu inúmeros prêmios, inclusive o título de melhor chocolateiro dentro e fora do país.

Os participantes do evento ainda vão concorrer a um sorteio para o "Super Intensivo de Confeitaria Diego Lozano", curso da Escola de Confeitaria Diego Lozano, em São Paulo. Tanto a hospedagem em hostel quanto o transporte aéreo estão inclusos na premiação.



As inscrições para o Workshop podem ser feitas no site http://www.diegolozanoembalneario.com.br/ e custam R$400, com certificado incluso.

Mais informações: (11) 9.7953.7862.