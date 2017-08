Especial The Killers é atração do Didge BC nesta sexta-feira

Na Mídia - O rock dançante da banda americana The Killers é “a boa” para esta sexta-feira, 25, no Didge Steakhouse. Quem irá comandar o palco do pub é a banda Lemon Grass, de Florianópolis.

Com Jorge Luna, na voz, guitarra e teclado, Thiago Rocha, na guitarra e backing vocal, Luiz Carvalho, na bateria e Alexandre Golias, no baixo e backing vocal, a Lemon Grass, formada em 2015, traz uma proposta inusitada de cover: eles tocam enquanto os clipes dos maiores sucessos são transmitidos em um telão. “O objetivo é oferecer ao público um som o mais fiel possível ao da banda”, conta o baterista Luiz.

Para a apresentação, foram selecionados os 15 principais sucessos dos quatro álbuns da banda. Estão no setlist canções como "Somebody Told Me", "Mr. Brightside" “Smile Like You Mean It", "All These Things That I've Done" e outros hits que fizeram o The Killers umas das bandas de rock mais importantes da atualidade.

O Didge fica localizado na Rua 4.450, na Barra Sul, em Balneário Camboriú. Informações e reservas: (47) 3361-6414.