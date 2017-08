A quarta edição do Arab Festival, que tem por objetivo promover a cultura árabe, através da dança, culinária e exposição de produtos típicos daqueles países, vai movimentar Itajaí neste final de semana, com muitas atrações e algumas novidades.

Pela primeira vez no Arab Festival será realizada a Feira de Artesanato Nossos Talentos, com vários expositores de Itajaí e da região, entre eles, as artesãs da Barra e da comunidade Quilombola, de Balneário Camboriú. Além de artesanato, estarão expondo produtos da culinária árabe.

Em destaque a exposição ‘Líbano-Patrimônio Cultural da Humanidade’, com curadoria de Manollo Rodriguez.

“São fotografias que vêm direto do Líbano, só foram expostas aqui no Brasil em São Paulo, e chegam à nossa região causando curiosidade. Só existem dois arquivos no mundo desta exposição e um estará exposto no Teatro Municipal de Itajaí neste final de semana”, disse Jamil Damus, promotor do festival.

Outra atração será o Festival de Dança do Ventre Folclore e Cultura Árabe, o único festival que terá no palco uma orquestra árabe e as bailarinas profissionais que estarão competindo para escolha da melhor, estarão dançando com som ao vivo.

“Elas terão que dançar no ritmo da orquestra árabe, ou seja, improvisando”, detalhou Damus.

Segundo ele, a atração ‘top’ do Arab Festival será o Baile de Gala, no sábado (26), onde estarão se apresentando os professores dos cinco workshops programados para o evento.

A exposição fotográfica, área de expositores, workshops, amostra e competição de dança até às 20h é aberta ao público, sem custo. Somente o Baile de Gala terá cobrança de ingresso: R$ 40 ou R$ 50 no dia do baile, confira aqui.

Programa

Sábado, 26

8h - Workshop no Sesc/Itajaí

14h30 até 19h - Festival de Amostras e Competições

20h - Show de Gala com a Banda Jalal Malik e artistas internacionais, no Teatro Municipal de Itajaí.

Domingo, 27

8h - Workshop no Sesc/Itajaí

15h - Festival de Amostras e Competições e final da competição de profissionais com Banda ao vivo, no Teatro Municipal de Itajaí.

Organização: Planejando Eventos e Damus & Damus

Apoio: SESC/Itajaí, Instituto da Cultura Árabe (ICARABE), SóClick Laboratório Fotográfico, Manollo Rodriguez Fotografias, Badria Estúdio de Dança, Versatix Fotografias.

Informações: http://arabfestival.com.br