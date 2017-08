Sábado (19) é dia de curtir boa música com Elisa Cordeiro e Quarteto. Os músicos sobem ao palco do Mercado Público de Itajaí ao meio-dia. Os visitantes podem degustar a excelente culinária do local embalado nas ondas do MPB. A apresentação é gratuita e encerra às 16h.

A MPB é marca registrada dos músicos regionais, principalmente em Itajaí. Elisa Cordeiro é cantora, professora e instrumentista. Ela é acompanhada de Evandro Bass (voz e violão), além da participação especial de Bruna Gonçalves no sax e flauta, e Jean Boca no controle nas baquetas da bateria.

O Encontro Mercado possibilita misturas dos mais diversos gêneros musicais. No palco os artistas têm a oportunidade de apresentar todo o potencial. Um espaço democrático para grandes nomes da música e também para os que estão no início da carreira.

O projeto da Fundação Cultural de Itajaí iniciou há três anos e é um sucesso desde então. Já passaram pelo palco do Encontro Mercado artistas regionais como Chico Preto, Andre Onn, Mari Monteiro, Giovanni Sagaz, Carlos Cória, e tantas outras vozes que orgulham nosso município. O objetivo é fomentar a cultura do município e dar visibilidade aos artistas locais, que são selecionados por meio de edital.

Serviço

Encontro Mercado com Elisa Cordeiro e Quarteto

Quando: sábado (19)

Onde: Mercado Público de Itajaí

Horário: meio dia às 16h

Entrada: gratuita