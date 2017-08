Grupos de toda AMFRI poderão se inscrever para o Acampamento Farroupilha

A Fundação Cultural está com inscrições abertas para interessados em participar do Acampamento Farroupilha, evento que acontece entre os dias 15 e 24 de setembro, no terreno ao lado da Praça das Bandeiras, na Avenida do Estado, esquina com a Rua 904.

As inscrições terminam no dia 31 de agosto, pela plataforma PINC www.culturabc.com.br/pinc.

Poderão participar grupos tradicionalistas, sem fins lucrativos, residentes ou sediados nos municípios que compõem a região da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí (AMFRI). Serão contemplados 16 grupos tradicionalistas.

Apoiadora do evento, Prefeitura de Balneário Camboriú, por meio da Fundação Cultural está repassando R$ 80 mil para a realização do Acampamento Farroupilha, que está na 5ª edição. Além de publicar o regulamento, a Fundação Cultural tem a atribuição de receber os pedidos de inscrição e encaminhá-los à análise, gerir o processo de seleção e publicar o resultado da seleção.

A classificação dos grupos obedecerá a critérios como currículo e portfólio e ações de caráter social. Os selecionados terão deveres como o de assumir os valores das taxas referentes à montagem, limpeza do espaço, serviços de eletricista e fornecimento de gás para manutenção da Chama Crioula, servir, no mínimo, um prato típico da culinária gaúcha, entre outros.

Confira o regulamento completo neste link https://goo.gl/dyv9Po.