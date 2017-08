A banda curitibana Pigs & Diamonds faz um tributo ao lendário Pink Floyd neste sábado (19), às 20h30, no Teatro Bruno Nitz, em Balneário Camboriú. O ingresso custa R$ 60. Quem levar um quilo de alimento não perecível paga R$ 30.

O repertório selecionado pela Pigs & Diamonds inclui as diferentes fases do Pink Floyd. Tanto a performance dos quatro músicos como efeitos especiais farão o público entrar no clima do som progressivo.

Há 10 anos na estrada, a Pigs & Diamonds já se apresentou em teatros de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A apresentação deste sábado será a única do grupo na região.

Serviço:

O que: Espetáculo “Pink Floyd”

Quando: Sábado (19), às 20h30

Local: Teatro Municipal Bruno Nitz (Avenida Central nº 50, esquina com a Rua 300, Centro de Balneário Camboriú)

Quanto: R$ 60, com meia-entrada de R$ 30. Quem levar um quilo de alimento não perecível paga R$ 30. Ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro.

O Municipal fica na Avenida Central, esquina com rua 300 – Centro. Informações (47) 3344-1715