De sexta (18) a domingo (20) acontece a 4ª edição da Expo Tattoo Floripa, no Centrosul, em Florianópolis.

Com o slogan “Eu tenho. E você, tem? Tatuagem não muda caráter” a feira reunirá mais de 500 expositores que atuam diretamente com tatuagem, além de diversas atrações culturais para o público geral.

Tatuadores de todo o país e exterior prestigiarão a feira, dentre eles, nomes reconhecidos como o Mestre Toshio Shimada – detentor da técnica milenar do tebori –, Chico Morbene, Fernando Shimizu e Gian Villena também estão entre os expositores.

A expectativa para este ano é superar as edições anteriores. “A cada ano estamos crescendo não apenas como uma feira sobre tatuagem, mas como um evento multicultural que traz público de todo o país e movimenta a economia local”, destaca o organizador do evento, Maurício Civetta.

A expectativa é que 10 mil pessoas passem pelo Centrosul nos três dias de evento. Os ingressos estão à venda na loja Civetta Tattoo Supply, no valor de R$ 30 inteira ou meia entrada solidária, por R$ 15 e um (01) litro de leite – que será doado para CVM (Creche Vinde a Mim as Criancinhas).

Concurso de tatuagem

Durante a feira serão realizadas tatuagens que participarão do concurso de melhor tatuagem. São 21 categorias e o grande ganhador, com a melhor tatuagem geral, que além do troféu também recebe como premiação um stand na Expo Tattoo Floripa 2018, um mês de gerenciamento de carreira e redes sociais pela InkStars, um stand na Tattoo Experience 2018, produtos da Tropical Derm.

Miss Tattoo

No sábado (19), 26 candidatas participam do concurso de Miss Tattoo Floripa 2017. As participantes serão avaliadas nos quesitos atitude, estilo, beleza, simpatia, personalidade, ousadia e tatuagens.

Desafio Tattoo Surpresa

Mais uma vez o tatuador paulista Natan Holtz realiza a “Tattoo Surpresa” durante a Expo Tatto Floripa. O desafio consiste na confiança total no artista, pois a pessoa tatuada não sabe qual desenho será feito e só vê o resultado depois de pronto.

Para participar, os candidatos realizaram uma inscrição online e o resultado de quem ganhará a tatuagem às cegas será divulgado nesta sexta-feira (18).

Atrações

Ao longo dos três dias uma série de atrações musicais movimentam o evento. As bandas Blame, Fred Lee, Conspirancy 666, Invvicta e Magnólia fazem parte da programação.

Também estão confirmadas apresentações artísticas com a Anonymous Malabares, Zumbie Punk, suspensão corporal, dançarino tribal Guilherme Troiano, dança do ventre, pole dance, desfile de moda e o manezinho Darci, garantindo boas risadas.

Será feito pintura corporal e infantil, sorteio de tatuagens e brindes. O evento conta com praça de alimentação com Food Trucks, comércio de artigos variados, artesanato e espaço kids com cuidadora.

Workshops

Cada dia de evento terá um workshop voltado aos profissionais da área. Na sexta-feira (18), será a vez de “Cover up com realismo”, por Gian Villena, das 13h às 19h. No sábado (19), das 10h às 22h, os profissionais Aníbal Cambiaso e Thiago Oliveira falam sobre body piercing.

Já no domingo (20), das 10 às 19h, o workshop será ministrado pela Michelle Jefinny, que vai falar sobre marketing na profissão e ainda vai dar um mês de consultoria ao vencedor da melhor tatuagem.

Os interessados em participar dos workshops devem se inscrever na página da feira no Facebook.

Serviço

Data: 18, 19 e 20 de agosto.

Horário: das 13h às 22h.

Local: Centrosul Florianópolis (Av. Gov. Gustavo Richard, 850 – Centro).

Ingressos: inteira a R$ 30, meia solidária a R$ 15 + um litro de leite.

+ infos: https://www.facebook.com/expotattoofloripa/

Com informações: Atré Comunicação