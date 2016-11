Uma das bandas mais queridas pelos catarinenses, a Dazaranha, sobe ao palco do Didge Steakhouse Pub nesta sexta-feira (2), para lançar o álbum “Afinar as rezas”. O grupo de Florianópolis de reggae rock ganhou o carinho do público por produzir letras que remetem à cultura popular do estado.

A banda formada por Chico Martins (voz e guitarra), Moriel Costa (voz e guitarra), Gerry Costa (percussão), Fernando Sulzbacher (violino), Adauto Charnesky (baixo) e JC Basañez (bateria) já possui mais de duas décadas de estrada. De lá pra cá, lançaram sete discos e um DVD gravado ao vivo.

A canção que fez o grupo ganhar o Brasil foi o sucesso “Vagabundo Confesso”, de 1998, que foi cantado pelo manezinho Guga Kuerten em um comercial veiculado nacionalmente. Porém, a banda lançou diversas outras músicas icônicas, como Pra Ficar, Fé Menina, Cama Brasileira, Garota Encantada, e muitas outras.

Os ingressos para esse show imperdível estão à venda pelo site Ingresso Nacional por R$ 30. O pub fica na Rua 4.450, nº 143 – Barra Sul – BC. Informações: (47) 3363-6414.

Serviço:

O que: Show da banda Dazaranha

Quando: Sexta-feira, 02 de dezembro

Onde: Didge Steakhouse Pub - Rua 4.450, nº 143 – Barra Sul de BC

Que horas: A partir das 23 horas

Valor: R$ 30

Informações e reservas: (47) 3361-6414

Fonte: Na Mídia