Por Waldemar Cezar Neto

Porque não tenho verba para viajar de outra forma, viajo no computador e nessa semana fui a Parma, Itália, entrei numa loja e descobri que a Mortadela custa R$ 22,00 o quilo, incluindo impostos. Aqui, a nacional Ceratti custa R$ 40,00. Aqui o parmesão nacional sai por R$ 60,00 e lá o Parmigiano Reggiano, custa R$ 47,00. Quando viajo, mesmo que seja no computador, às vezes penso que o Brasil seja mesmo um país inviável.

Mortadela é uma salsicha de carne de porco cozida que por ser barata (uns R$ 25,00 a Perdigão Ouro que tem excelente qualidade) se presta a diversos pratos. As receitas a seguir são do Consorzio Mortadella Bologna, a entidade que põe ordem na coisa. Alguns poucos ingredientes que não estão disponíveis aqui foram substituídos.

Sanduiche

Corte repolho em tiras finas, mergulhe em água, depois escorra e tempere com azeite, sal e vinagre. Descasque e corte maçã em algumas fatias, com o restante faça purê cozinhando em um pouco de água e passando pela peneira. Corte pão redondo ao meio, passe uma colher de purê de maçã, coloque algumas fatias de mortadela, de maçã e repolho. Feche e sirva.

Rolinhos

Corte quatro fatias longitudinais de berinjela, frite em azeite e escorra. Hidrate uma colher de passas de uvas em água morna. Aqueça na frigideira uma colher de castanhas trituradas. Pulse no liquidificador três fatias de mortadela com duas colheres de queijo pecorino ou parmesão, seis folhas de manjericão e uma fatia de pão torrado. Junte sal, pimenta, as passas escorridas, as castanhas e um pouco de azeite, o quanto baste para ligar. Recheie as fatias de berinjela com a mistura e prenda com palitos. Coloque os rolinhos numa frigideira com um pouco de azeite, espalhe o que sobrar do recheio e leve ao forno por 10 minutos a 180 graus.

Nhoques

Cozinhe 700g de batatas rosadas, com pele, em água e sal. Descasque, amasse e deixe esfriar. Junte 200g de farinha de trigo, uma pitada de sal, misture, amasse e depois abra com altura de 5 mm. Corte em retângulos do mesmo tamanho, recheie com mortadela picada e feche em formato de bolinho. Passe os bolinhos em ovo batido, em sementes de girassol ou gergelim e frite em óleo de girassol a 160 graus, alguns de cada vez. Sirva com molho de iogurte temperado com azeite, sal, pimenta e folhas de tomilho fresco.

Raviolis

Misture farinha e ovo, mais ou menos um ovo para cada 100g de farinha. Amasse, deixe descansar e depois, se conseguir, abra bem fininho, quase transparente. Misture mortadela moída com a mesma quantidade de ricota e 10% de parmesão ralado. Coloque porções do recheio sobre a massa com o mesmo espaçamento. Cubra com outra folha de massa, aperte com os dedos para marcar bem cada ravioli e corte. Usar uma forma não é tão “artesanal”, mas fica muito mais fácil, os raviólis saem todos do mesmo tamanho e o corte é feito com a pressão do rolo. Corte um punhado de pistaches e asse na frigideira por dez minutos. Cozinhe os raviolis em água e sal, escorra, misture com bastante manteiga derretida, salpicando pistaches e casca ralada de limão por cima.

Vioncisgrassi

Doure em azeite uma cebola e um pedaço de aipo picados, junte meio quilo de carne moída e frite bem. Adicione 200g de mortadela em cubinhos, refogue por um minuto, junte meio copo de vinho tinto e reduza um pouco. Acrescente 250 ml de molho de tomates, 700 ml de purê de tomates e cozinhe em fogo bem baixo por uma hora. Acerte sal e pimenta. Coloque molho no fundo do refratário, uma camada da massa de lasanha, carne, queiro parmesão ralado... repita as camadas quanto possível, depois asse no forno por 20 minutos a 180 graus.