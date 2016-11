Sabores do Brasil: domingo é dia de culinária tailandesa no Sesc

Neste último domingo de novembro a cozinha tailandesa estará presente nos restaurantes do Sesc no evento Sabores do Brasil, que traz diferentes culinárias no último domingo do mês.

No cardápio pratos como Salada Thai aromática; Peixe ao molho de coco; Lombo de porco com abacaxi; Frango ao curry com castanha de caju; Arroz Thai picante; Salteado de verduras; Banana assada com coco e amendoim; Arroz doce tailandês com manga.

O restaurante fica na avenida Central, 360.

Informações aqui.