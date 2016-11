Atriz Fernanda Souza apresenta peça em Balneário neste sábado

A atriz Fernanda Souza, que faz sucesso nacionalmente em novelas da Rede Globo e estreou recentemente seu programa no Multishow, apresenta neste sábado (26) sua peça em Balneário Camboriú.

O espetáculo ‘Meu passado não me condena’ será apresentado em duas sessões, às 19h e às 21h, ambas no Cine Itália. Fernanda conta no palco como iniciou a carreira, fala da vida pessoal, como são feitas as cenas na TV, como funciona o roteiro de uma gravação, perrengues que viveu, seu casamento com o cantor Thiaguinho, e mais.

Ingressos podem ser adquiridos pelo site Ticket Center e variam de R$ 45 (setor 1 meia) a R$ 120 (setor 2 inteira).