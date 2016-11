O Café Cultura promove nesta quinta-feira (24), no bistrô do Balneário Shopping, em Balneário Camboriú, a última edição de 2016 do workshop “Cafés Filtrados em Casa”. O treinamento, que dura em torno de duas horas, visa ensinar aos coffee lovers a preparar em casa a bebida tão saborosa quanto a que se toma em cafeterias de alto padrão e ainda conhecer os diferentes métodos de preparo. Especialmente nesta edição o valor é especial (com desconto de 25%.) e os participantes ganham ainda um pacote de café tipo House Blend de cortesia.



Ministrado pelo barista e mestre de torra, Joshua Stevens, um dos sócios da rede, no evento serão feitas demonstrações de Hario V60, Prensa Francesa, Chemex, Siphon e Aeropress. “Realizaremos uma degustação comparativa de um mesmo café preparado em diferentes métodos. Assim a pessoa poderá escolher o seu preferido para repetir em casa”, explica Joshua.



Joshua é americano (Califórnia), tem mais de 20 anos de experiência na área e já trabalhou em grandes cafeterias como a Starbucks, nos Estados Unidos. Esta é a primeira vez que o Café Cultura promove treinamentos dirigidos para o consumidor final. A rede geralmente foca em cursos mais técnicos e aprofundados, voltando para profissionais. “Mas percebemos que existem muitos amantes de café que têm interesse de fazer a bebida com mais qualidade em casa, e por isso decidimos apostar neste público”, diz o empresário.



Além de ensinar sobre o universo do café, o workshop tem como objetivo divulgar o mercado de cafés especiais, que ficam no topo da classificação de qualidade e que ainda são pouco conhecidos e consumidos pelos brasileiros. O Café Cultura, além de trabalhar apenas com grãos selecionados que possuem sabor e aroma únicos, possui ainda torra própria e blends exclusivos.

SERVIÇO

Workshop “Cafés Filtrados em Casa”

Data: 24/11

Horário: das 18h às 20h

Local: Café Cultura, Balneário Shopping

Valor: R$ 120 (inclui degustação de cafés e um pacote House Blend)

Informações: (48) 3365-9700

Fonte: Primeira Via Comunicação Corporativa