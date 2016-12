Unipraias sedia o 7º Dia da Pessoa Com Deficiência em Parques

Para marcar o 7º Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques e Atrações Turísticas, o Unipraias realizou hoje (7) evento especial para 250 convidados.

Participaram da manhã de diversão integrantes das associações Afadefi, AMA Litoral, APAE de Guabiruba, APAE de Balneário Camboriú e Amor pra Down. Eles desfrutaram de farto café da manhã oferecido pelo parque e, em seguida, embarcaram para passeio a bordo dos bondinhos aéreos.

“Ficamos muito felizes com o convite do Parque Unipraias, essa iniciativa é fantástica! Esse dia vem para fortalecer a busca da inclusão da pessoa com deficiência em nossa sociedade”, afirmou Catia Franzoi, presidente da AMA Litoral.

Para o professor da APAE de Balneário Camboriú Alfredo Gazaniga, é de grande importância essa oportunidade que o Unipraias oferece aos convidados. “Conhecer um novo lugar, estar em um ambiente tão divertido, em que muitos que estão aqui talvez nunca tivessem a chance de desfrutar, tudo isso mexe muito com eles e até com o comportamento da turma”, pontuou Gazaniga.

O diretor do Parque Unipraias, Evódio João de Souza comemorou a alegria que o passeio pelo parque trouxe aos participantes.

A iniciativa do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat) surgiu em 2009 e tem como padrinho oficial o cartunista Mauricio de Sousa, que cedeu gratuitamente o personagem “Luca”, um menino cadeirante, para compor a logo do DNPD.