YouTube remove videoclipe de Clarice Falcão que continha cenas de nudez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O YouTube removeu de seu domínio o clipe de "Eu Escolhi Você", que Clarice Falcão lançou nesta terça (20), por conter cenas de nudez.

A faixa do álbum mais recente da cantora, "Problema Meu", viralizou nas redes sociais com o vídeo dirigido por Pablo Monaquezi, em que pessoas nuas brincam com seus órgãos sexuais.

Clarice avisou que a produção não era recomendada "para menores de 18 anos" e completou em sua publicação no Twitter que o novo clipe era "uma celebração do corpo humano".

"Se não for para causar, melhor nem lançar nada", disse em seguida na mesma rede social, onde também fez uma enquete para saber a opinião de seus seguidores sobre quando o clipe seria removido.

Apesar de reconhecer, por meio de brincadeiras, essa possibilidade, a cantora rebateu um seguidor que pediu para que ela respeitasse as diretrizes do YouTube. "[O vídeo] Está marcado com restrição de idade e nudez não sexualizada é permitida", escreveu Clarice.