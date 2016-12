Na última sexta-feira (16), centenas de pessoas assistiram às atrações natalinas promovidas pela EMBRAED Empreendimentos, pelo segundo ano consecutivo. O palco montado em frente à Central de Vendas da construtora, localizada na Avenida Brasil nº 3223, reuniu 48 vozes do coral infantil Vivaz de Itapema para apresentação de músicas temáticas. Chegada do Papai Noel, distribuição de doces e CDs com canções natalinas, além de foodtruck de churros e carrinho de pipoca foram atrações.

“Poderia ter apresentações todos os dias. Adoro participar. Está tudo lindo e não vi nada parecido pela cidade,” comentou a moradora Solange Rosa Pfiffer.

Após circular pelas principais avenidas de Balneário Camboriú, o primeiro ônibus panorâmico da cidade, o BC by Bus, que tem o apoio da EMBRAED Empreendimentos, chegou em alto estilo: iluminado e trazendo o Papai Noel e o coral infantil que, ao longo do passeio, já interpretava canções natalinas. O bom velhinho interagiu com as crianças, distribuiu doces e atraiu a atenção do público junto com as músicas do coral. Além do público no local, pessoas pararam para prestigiar as apresentações das sacadas, do semáforo fechado e também do outro lado da rua.



O coral interpretou, além das canções tradicionais da época, músicas clássicas populares. “Vi muita felicidade no rosto das crianças. Desde o período da preparação para este evento até o passeio de ônibus pela cidade e chegada para a apresentação,” comenta Queila Barros de Souza Francisco, tecladista há quase 20 anos no grupo.

Além dos doces, o público recebeu uma seleção de músicas natalinas entregues em forma de CD pela EMBRAED.

Sobre a EMBRAED Empreendimentos

