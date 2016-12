'Rogue One' arrecada US$ 290 mi com bilheteria de fim de semana de estreia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Rogue One: Uma História Star Wars" liderou as bilheterias em seu fim de semana de lançamento, registrando a segunda melhor estreia da história entre todos os filmes já lançados em dezembro nos EUA, arrecadando US$ 155 milhões com a venda de ingressos no país e US$ 290 milhões ao redor do mundo.

A Disney, que desembolsou US$ 4 bilhões para comprar a LucasFilm em 2012, estava tentando minimizar as expectativas de "Rogue One". Executivos observaram que o filme é o primeiro spin-off (derivado) de "Star Wars" a existir fora do enredo principal do clã Skywalker. É também uma história mais obscura, baseada na guerra.

A franquia já provou ser irresistível ao público e o filme deve ir bem durante o fim do ano. A Disney está planejando fazer mais dois spin-offs neste mesmo modelo. A companhia já está produzindo um filme sobre a juventude de Han Solo, que será vivido por Alden Ehrenreich.

A maioria dos estúdios agendaram as estreias de suas produções de forma a não coincidir com a de "Rogue One", mas, no Brasil, "Neruda", de Pablo Larraín, "Sieranevada", de Cristi Puiu, e "Sully - O Herói do Rio Hudson", de Clint Eastwood, foram algumas opções aos que não se interessam pelos contos dos guerreiros Jedi.