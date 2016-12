Elton John e James Taylor vêm ao Brasil para quatro shows em 2017

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elton John e James Taylor virão à América do Sul em 2017.

A dupla fará um giro de seis shows na região no primeiro semestre, quatro deles no Brasil -em Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo-, um no Chile e outro na Argentina.

As apresentações no Brasil começam em 31 de março, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, e seguem para a Praça da Apoteose, no Rio, em 1º de abril, e de lá para o Anfiteatro Beira-Rio, no dia 4, em Porto Alegre. A passagem brasileira se encerra em 6 de abril em São Paulo, no Allianz Parque.

O preço dos ingressos ainda não foi divulgado. Segundo as agendas oficiais dos músicos, a pré-venda para as entradas começa em 10 de janeiro.