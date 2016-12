Didge promove tributo ao Charlie Brown nesta sexta-feira

Os fãs do Charlie Brown Jr vão poder matar a saudade da banda em show com a Dz6, nesta sexta-feira, 16, no Didge Steakhouse Pub, em Balneário Camboriú. O grupo, formado em 2013, ganhou fama nacional com o teatro musical “Dias de Luta, Dias de Glória”, tributo ao vocalista Chorão e que também conta a trajetória da banda.

A Dz6 é formada pelos músicos Júlio César Hasse (vocal), também conhecido como Dz6, André Soberanski (guitarra), Tony Felix (bateria) e Beiss Costa (baixo). O amor pelo Charlie Brown Jr, que é a principal inspiração do grupo, já é antigo: surgiu em 1998, ocasião em que o vocalista escrevia seus raps, com inspiração na famosa banda. Os tributos em homenagem ao Charlie Brown aconteciam com frequência, mas o empurrão se deu após a participação no musical, que os fez decidirem caminhar oficialmente por esse caminho.

A banda é catarinense, mas atualmente seus integrantes residem em São Paulo. No repertório, sucessos que embalaram gerações como Ela Vai Voltar, Papo Reto, Só Os Loucos Sabem, Lutar Pelo O Que É Meu, Proibida Pra Mim, Me Encontra e composições próprias que seguem a mesma pegada do CBJr.

Ingressos custam R$ 30.

Fonte: Na Mídia