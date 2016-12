A Arcos Dorados, operadora do McDonald’s na América Latina, encerra o ano com mais uma boa notícia em sustentabilidade: no primeiro trimestre de 2017, os clientes já poderão provar saladas compostas por vegetais orgânicos em alguns dos restaurantes da rede no Brasil. A empresa será a primeira no segmento de serviço rápido de alimentação a adotar a iniciativa.

A novidade chegará aos poucos para os consumidores, começando pela capital paulista. À medida que os fornecedores conseguirem ampliar a produção, a rede tem a intenção de aumentar a distribuição dos produtos gradativamente em seus restaurantes de todo o país.

Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, afirma que os recentes movimentos da empresa em temas relacionados à sustentabilidade reforçam a liderança da marca no segmento.

“Estamos construindo uma bela história de boas práticas, como o uso racional da água e da energia, ações pelo bem-estar animal e conquista de certificações de embalagens, peixe e café. A produção de vegetais orgânicos é mais um passo inovador, que vai envolver o fomento à agricultura familiar, algo fundamental para o desenvolvimento sustentável do setor”, diz o executivo.

Outras iniciativas

A salada orgânica faz parte de um grupo de iniciativas sustentáveis da marca no Brasil, que já anunciou, por exemplo, a compra de carne verificada e proveniente de regiões com boas práticas sustentáveis. Até 2022, seus fornecedores de carne suína devem limitar o uso de celas de gestação e utilizar somente o sistema de criadouros coletivos. Recentemente, a companhia também informou publicamente que comprará apenas ovos de galinhas livres de gaiola a partir de 2025 e que só comprará proteínas de fornecedores que não utilizam antibiótico para promover o crescimento dos animais.

Além disso, todos os novos restaurantes da rede possuem iluminação em LED, que garantem uma redução de 40% no consumo de energia. O McDonald’s também investe em projetos de reuso da água e revisou todos os programas e processos internos, o que colaborou para uma redução média de 17% no consumo dos restaurantes.

A empresa também possui certificações que comprovam seu compromisso com a sustentabilidade, como por exemplo, o selo da Forest Stewardship Council® (FSC), uma das principais instituições de certificação de madeira e produtos derivados do mundo, para todas as embalagens de papel nos restaurantes. O café tem sua produção atestada pela Rainforest Alliance e o peixe do McFish contém o selo azul do Marine Stewardship Council (MSC), programa de certificação mundial líder em pesca sustentável de frutos do mar.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia McDonald’s do mundo, tanto em vendas totais do sistema como em número de restaurantes. A Companhia é a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe, com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios, incluindo Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Equador, Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Panamá, Peru, Porto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad & Tobago, Uruguai e Venezuela. A Companhia opera ou franqueia mais de 2.100 restaurantes McDonald’s com mais de 90.000 funcionários e é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no América Latina. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia visite a seção de Investidores de nosso site: www.arcosdorados.com/ir

Fonte: Apoio Comunicação