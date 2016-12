Festival na Brava mergulha no rock alternativo, no sábado

A produtora Porão do Som reúne nove representantes do rock alternativo no Festival do Outro Lado, na noite de sábado (17), no Soul Beach, na Praia Brava.

Estão confirmadas as bandas: Cattarse (Porto Alegre), Apicultores Clandestinos (Rio do Sul), Napkin (Joinville), Duranggos (Chapecó), Pacato Plutão (Florianópolis), Supernova Jam (Balneário Camboriú), Grize (Florianópolis), Nelsons Trap (Balneário) e Elevador (Itajaí).

Segundo os organizadores, haverá ainda exposições de impressos, artesanato, da Flash Tattoo, venda de materiais das bandas e a kombi da CRMK, que traz um palco aberto para jam sessions.

Os ingressos custam R$ 30 e podem ser adquiridos no site Ingresso Nacional. Quem quiser aproveitar, a Porão do Som está vendendo um combo por R$ 50 com ingresso para o festival Hardcore is Back 4, que acontece em janeiro e terá Hateen e Bullet Bane, entre outras.

Saiba mais aqui.