FILIPE OLIVEIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo "Pokémon Go", lançado em agosto no Brasil e que causou alvoroço ao trazer os personagens do desenho criado nos anos 1990 para os smartphones, foi o assunto mais buscado pelos brasileiros no Google em 2016.

Trazendo a inovação de misturar os monstrinhos do anime com o ambiente real em que o usuário está, o jogo foi mais buscado do que grandes eventos do ano, como a Olimpíada no Rio de Janeiro (2º lugar) e as eleições municipais (6º lugar).

Assuntos relacionados à televisão aparecem com força na lista. O programa "Big Brother Brasil" foi o terceiro assunto mais buscado pelos internautas brasileiros.

O ator Domingos Montagner, protagonista da novela "Velho Chico" e que morreu aos 54 anos em acidente durante mergulho no Rio São Francisco em setembro, ficou no 5º lugar na listas de principais buscas. A novela "Totalmente Demais" fecha a lista divulgada, na 10º posição.

O único produto a aparecer no ranking do Google é o iPhone 7, apresentado pela Apple em setembro, na 9ª colocação.

Outro tópico de interesse na internet brasileira foi educação. Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ficou na 7ª posição do ranking, e o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) ficou logo a seguir, na 8ª posição.

As mais de 2016

TOP 10

1 - Pokémon GO

2 - Jogos Olímpicos Rio 2016

3 - Big Brother Brasil

4 - Tabela do Brasileirão

5 - Domingos Montagner

6 - Eleições 2016

7 - Enem

8 - Sisu

9 - iPhone 7

10 - Totalmente Demais