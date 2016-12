Amazon lança no Brasil serviço de vídeo concorrente da Netflix

NELSON DE SÁ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon confirmou nesta quarta (14) que seu serviço Prime Video, concorrente da Netflix, "está disponível agora para o Brasil e mais de 200 países". Até então ele se restringia a EUA, Alemanha, Japão, Reino Unido e Áustria.

O preço de lançamento é de US$ 2,99 por mês (cerca de R$ 10, pela cotação do dólar comercial) nos primeiros seis meses. Posteriormente, a mensalidade será de US$ 5,99 (R$ 19,90).

A mensalidade da Netflix está agora em R$ 19,90.

Os brasileiros passam a ter acesso a séries da própria Amazon, como "The Grand Tour", "Mozart in the Jungle" e "Transparent", as duas últimas indicadas ao Globo de Ouro de melhor série cômica de 2016.

Junto com outras séries e filmes, terão "legenda e/ou dublagem em português". O site para fazer a inscrição no teste gratuito de sete dias é PrimeVideo.com.

Segundo a Amazon, os brasileiros poderão assistir aos vídeos em smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS, tablets Fire, além de "smarTVs" das marcas LG e Samsung.

Em declarações divulgadas pela Amazon, o vice-presidente internacional da Prime Video, Tim Leslie, afirma que "o que é realmente emocionante é que estamos apenas começando".

Também estreia neste mês no Brasil o serviço só via internet da HBO Go, inicialmente restrito a Distrito Federal, Bahia, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. O preço da mensalidade é R$ 34,90.