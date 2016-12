Até a véspera de Natal, visitantes do Atlântico Shopping de todas as idades podem participar do concurso cultural Magia Natalina escrevendo uma história que emocione o Papai Noel para concorrer à realização do sonho de criança. Distribuição de mimos pela Mamãe Noel e apresentações diárias de artistas locais são mais atrativos.

No Atlântico Shopping, adultos e crianças são convidados a escrever para o Papai Noel sobre o seu maior desejo de criança. As histórias deixadas diariamente na “Árvore dos Sonhos”, localizada no piso térreo do Atlântico Shopping, precisam emocionar o Papai Noel para serem escolhidas e se tornarem realidade.

No espaço, intitulado “Estação Natal dos Sonhos” também é possível visitar o “bom velhinho”, tirar fotos e apreciar o presépio ali instalado e os detalhes da decoração. A Mamãe-Noel também visita o shopping frequentemente distribuindo mimos diversos como biscoitos natalinos, ingressos ao parque de diversões ali instalado e passeios no ônibus turístico panorâmico BC By Bus. Apresentações de piano, violino e a banda de Noéis são mais algumas das atrações até a véspera de Natal.

“A nossa intenção foi trazer a magia do Natal para mais próximo das pessoas nesta época tão importante do ano envolvendo toda a família. Por isso, o Concurso Cultural é uma forma de fortalecer nas crianças esse espírito de Natal e resgatar experiências marcantes também nos adultos. Os desejos mais emocionantes avaliados pelo Papai-Noel serão atendidos”, conta a gerente de marketing do Atlântico Shopping Catherine Signori Feix e Lima.

“Os cupons estão distribuídos próximos à Estação Natal dos Sonhos e qualquer pessoa que visitar o Atlântico Shopping pode participar. No momento de escrever as histórias, especialmente as crianças, é importante que sejam orientadas para citar o seu sonho e explicar sobre ele. Dessa forma, terá mais chances de ganhar”, explica.

O Atlântico Shopping também buscou valorizar a figura do bom velhinho. “É uma honra ter novamente conosco o Papai Noel que já é uma tradição de Balneário Camboriú. Percebemos diariamente como ele é querido por todos os visitantes. Além disso, as pessoas o reconhecem porque além de simpático, ele se dedica ao Natal não apenas nesta época, mas o ano todo,” conclui a gerente de marketing.

Serviço

A partir das 15h até o dia 24/12 – Diariamente, presença do Papai-Noel e visita à Estação Natal dos Sonhos. Nesse período, também acontecem, em dias alternados, visitas da Mamãe-Noel com distribuição de mimos e ingressos além de apresentações musicais.

Horários especiais na semana que antecede o Natal:



16/12 a 23/12



Shopping: segunda a sábado das 10h às 0h e domingo das 11h às 23h.



Lojas: segunda a sábado das 10h às 23h (facultativo até às 00h) e domingo das 15h às 22h.



Praça de alimentação e lazer: de segunda a sábado das 11h às 00h e domingo das 11h às 23h.



24/12 – Véspera de Natal



Shopping e Lojas: 10h às 19h.

Praça de alimentação e lazer: 11h às 19h



25/12 – Natal - Fechado.



Mais informações aqui.

Fonte: Rotas Comunicação