O ritmo envolvente da dança paraguaia vai invadir o Teatro Municipal Bruno Nitz, em Balneário Camboriú. O espaço se transforma em um cabaré para receber nesta quarta-feira (14), o espetáculo de encerramento do ano do Studio Casa Paraguaia – companhia fundada na cidade para difundir a cultura do país. O evento inicia às 20h30 e a entrada é um quilo de ração animal (para cachorro ou gato) que será doado para a instituição Fada Amparo Animais de Rua do município (FAAR).

O espetáculo tem 1h30 de duração e contará com diversos números de dança de salão, que prometem contagiar o público com os ritmos do forró, salsa, zouk e tango. Entre as atrações também haverá coreografias da cultura paraguaia, danças urbanas e de flamenco.

Além disso, a montagem incentiva a inclusão social com um número de dança espanhola executado pela aluna cadeirante Samantha Carolina da Silva. A coreografia foi especialmente criada pela professora Michele Chaves com a intenção de mostrar aos participantes que não há barreiras para a arte. O cônsul geral do Paraguai do Paraná e de Santa Catarina, Victor Daniel Diaz Paniagua, já confirmou presença no show, bem como outros convidados especiais.

A coordenação do evento é dos professores e coreógrafos Maria Cassilda Sanchez Cardozo, Gabriel Ordoñes, Juan Grassi, Michele Chaves e Sirlene Greibeler, além de apoio dos professores Lucas Cordeiro da Silva e Marcos Rodrigo. As apresentações têm direção Leonardo Cordeiro e produção da Abril Produtora. São apoiadores: Alquimia do Sabor, Sirlene Greibeler Corretora de Imóveis, Casilda Imóveis e Leopoldo Perrier Consultor Imobiliário.

Sobre a Casa Paraguaia

Fundada em 16 de dezembro de 2002, o Studio de Dança Casa Paraguaia foi idealizado pela professora Maria Cassilda Sanchez Cardozo. O objetivo era divulgar a cultura paraguaia na cidade, estimulando as artes e a dança entre os moradores.

Maria Cassilda é professora e bailarina com anos de experiência na área. Neste projeto, ela desenvolve a cultura da dança com apoio do Consulado Paraguaio no Brasil. A companhia fica na Rua 910, n° 131, em Balneário Camboriú.