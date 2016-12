Demi Moore e Tobey Maguire estão namorando, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mais novo casal de Hollywood é Demi Moore, 54, e Tobey Maguire, 41, de acordo com o site americano Radar Online.

Os atores, que já teriam se relacionado brevemente em 2002, voltaram a se falar após supostas mensagens sensuais de Moore.

"Demi estendeu a mão para Tobey há algumas semanas e não demorou muito para que as coisas esquentassem. No começo era tudo bastante inofensivo, mas, depois, ela começou a relembrar todos os bons momentos que tiveram juntos", informou uma fonte ao veículo.

A atriz já foi casada com Freddy Moore (1980-1985), Bruce Willis (1987-2000), pai de suas três filhas, e Ashton Kutcher (2005-2013).

Em outubro passado, Maguire, o eterno Homem Aranha, se separou de Jennifer Meyer, com quem casou em 2007 e teve dois filhos, Ruby, 9, e Otis, 7.