Acontece em Balneário Camboriú neste final de semana a quarta edição do Festival de Frutos do Mar. O evento será realizado de sexta (2) a domingo (4), na Praça do Pescador, na Barra.

Além da culinária tradicional com pratos e petiscos, destaque para a programação cultural que mescla música e teatro. Na sexta-feira, as atividades começam às 19h e no fim de semana, a programação será das 11h às 23h.

Programação Cultural

02/12

sexta 19h Vida sempre – A cultura roda nas estradas 20h Ana Paula Beling Trio 21h Banda NBLA 03/12

sábado 12h30 Fábio de Campos Duo 14h Vida sempre – A cultura roda nas estradas 14h30 Contos de Enganar a Morte ou aproveite o dia. Gilberto Antunes (teatro) 15h30 Premiação do concurso semana de artes – Pintando BC 17h Banda Municipal do CEM Vereador Santa 18h Luciano Candemil 19h Espetáculo AVESSA (teatro) 20h Lenildo Gomes Trio 21h Dalton Xavier Quarteto 04/12

domingo 12h30 Rafael Salvador 13h30 Vida sempre – A cultura roda nas estradas – Eduardo Hora 16h Vida sempre – A cultura roda nas estradas – Eduardo Hora 16h30 Espetáculo Som na Caixa (teatro) 19h Espetáculo Meu ser será, será!? (teatro) 20h Banda Stone 21h Espetáculo Credos e Crenças – suas faces e interfaces(teatro)

A entrada é franca.