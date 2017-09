IFC sedia evento gratuito de tecnologia em setembro

Entre 19 e 22 de setembro acontece no IFC Camboriú o Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação. O evento será gratuito, aberto ao público e contará com palestras e workshops sobre temas como drones, robótica, jogos e computação.



O destaque desta 8ª edição do e-TIC será a realização do Iº Hackathon voltado para o desenvolvimento de soluções tecnológicas para o Turismo Inteligente de Santa Catarina, uma parceria entre IFC, CITMAR e SEBRAE/SC.

Trata-se de uma competição onde equipes multidisciplinares apresentam propostas que envolvam tecnologias como ferramenta de apoio ao desenvolvimento do turismo da região.

Além disso, outros temas de relevância serão abordados como Internet das Coisas, Cidades Inteligentes, Computação em Nuvem, Realidade Virtual, e-Health, Startups e Inovação Tecnológica, Privacidade em Ambientes Ubíquos, dentre outros.

Haverá ainda competições de robótica e jogos digitais. Inscrições podem ser feitas aqui.

Veja a programação completa neste site.